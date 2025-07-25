Kanada Borsası haftayı sınırlı artışla kapattı

Kanada’nın önde gelen hisse senedi endeksi S&P/TSX Composite, geçtiğimiz Cuma günü yüzde 0,1 civarında artış göstererek 27.390 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalarda da benzer şekilde sınırlı yükselişler yaşanırken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan gümrük tarifeleri kararını bekleyerek temkinli davranmayı sürdürdü. Bu durum, genel piyasada hareketliliğin sınırlı kalmasına neden oldu.

Öne çıkan hisseler arasında teknoloji devi Shopify ve elektronik üreticisi Celestica vardı. Her iki şirketin hisseleri de yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak endeksi yukarı taşıdı. Buna karşılık, ticaret savaşlarına dair endişelerin hafiflemesiyle birlikte altın fiyatları geriledi. Bu durum, özellikle madencilik sektörü hisselerinde düşüşe yol açtı. Ivanhoe, Teck Resources ve First Quantum Minerals gibi temel metal üreticilerinin hisse değerleri yüzde 1’in üzerinde azaldı.

TİCARET SAVAŞLARI VE ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda özellikle ABD-Çin ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler yakından takip edildi. ABD’nin gümrük tarifeleri uygulamasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların kararlarını etkilerken, altın fiyatları bu süreçte değer kaybetti. Genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarındaki düşüş, risk iştahının hafifçe artmasına işaret etti. Ancak temel metal üreticilerindeki değer kayıpları, madencilik sektörünün genel görünümünde zayıflamaya neden oldu.

Bu gelişmeler Kanada borsasında madencilik hisselerinin öncülüğünde gerilemelere neden olurken, teknoloji hisselerinin yükselişi dengeleyici oldu. Shopify ve Celestica’nın öncülüğünde oluşan sınırlı yükseliş, yatırımcıların gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliği aşmaya hazırlandığını gösterdi.

GELECEĞE BAKIŞ: MERKEZ BANKALARI VE POLİTİKALAR

Önümüzdeki hafta Kanada Merkez Bankası ve ABD Federal Rezervi’nin faiz ve para politikalarına ilişkin kararları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu iki önemli kurumun atacağı adımlar, özellikle ticaret savaşlarının etkilerini dengeleyerek piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Analistler, kararların S&P/TSX Composite ve diğer küresel endeksler üzerindeki etkisini dikkatle değerlendirecek.

Haftalık bazda bakıldığında, TSX endeksi yaklaşık yüzde 0,3’lük mütevazı bir artış kaydederek pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye, yatırımcıların mevcut risk algısı ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurduğunda dengeli bir sonuç olarak değerlendiriliyor.