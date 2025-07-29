Kanada Borsası rekor koşusunda

Kanada’nın S&P/TSX Bileşik Endeksi, Salı günü yüzde 0,3’ün üzerinde değer kazanarak 27.480 seviyesinin üzerine çıktı. Teknoloji ve emtia sektörlerindeki güçlü yükselişler, endeksin yeni zirveler denemesini sağladı. Özellikle Celestica hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle yüzde 16’dan fazla değer kazandı. Shopify ve Constellation Software gibi dev şirketler ise yaklaşık yüzde 1’lik artış kaydetti. Enerji sektöründe ise Orta Doğu kaynaklı tedarik endişeleri ve OPEC+ ülkelerinin kotalarındaki sıkılaştırma hamleleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu gelişmeler, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisse performansını olumlu etkiledi. Altın madenciliği şirketleri ise altının üç haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasıyla birlikte yatırımcıların ilgisini çekti. Özellikle ticaret gerilimlerinde yumuşama sinyalleri, altın talebinin desteklenebileceğine işaret etti.

DIŞ TİCARETTE UMUT VERİCİ GELİŞMELER

ABD ile Avrupa Birliği arasında pazar günü imzalanan çerçeve anlaşması, yüzde 15’lik asgari gümrük tarifesi belirleyerek ticarette geniş çaplı tarifelerin artması endişelerini azalttı. Bu adım, özellikle ihracata dayalı sektörlerde olumlu karşılandı. Kanada’daki demiryolu işletmecileri gibi ihracat odaklı şirketler bu gelişmeden destek buldu. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Kanada Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın alacağı kararları yakından takip ederken, hafta içerisinde açıklanacak büyük şirketlerin finansal sonuçları da piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.