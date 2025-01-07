Kanada ekonomisi güçleniyor

Kanada'nın ekonomik performansını ölçen Ivey Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te 54,7'ye çıkarak bir önceki ayın 52,3'lük seviyesini geride bıraktı. Bu artış, ekonominin dört aydır istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak piyasa beklentisi olan 55,4'ün hafif altında kalındı.

İSTİHDAM VE STOKLARDA ARTIŞ

Endeks detaylarına göre, istihdam büyümesinde kayda değer bir artış yaşandı. İstihdam endeksi 54,6'dan 55,3'e yükselerek işgücü piyasasında iyileşmeyi işaret etti. Aynı zamanda, stok seviyelerinde de ciddi bir artış gözlendi; 50,1'den 55,2'ye çıkan stok endeksi, şirketlerin gelecekteki taleplere hazırlık yaptığını ortaya koydu.

Kanada'nın Kasım 2024 enflasyonu geriledi

FİYAT BASKILARI HAFİFLİYOR

Fiyat endeksi ise 62,9'dan 61,5'e düşerek fiyat baskılarında azalma olduğunu gösterdi. Bu düşüş, enflasyonist kaygıların hafiflediği ancak hâlâ yüksek bir seviyede bulunduğu anlamına geliyor. Öte yandan, düzeltilmemiş PMI verileri Aralık ayında 44,3'e gerileyerek bir önceki ayın 49,7'lik seviyesinin oldukça altında kaldı.

Uzmanlar, Kanada ekonomisinin genel olarak olumlu sinyaller verdiğini, ancak fiyat baskıları ve düzeltilmemiş PMI'daki düşüş gibi unsurların gelecekte yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.