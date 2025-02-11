Kanada ekonomisi, yabancı işçi azaltma kararına ne tepki veriyor? İşin uzmanları değerlendiriyor

Kanada hükümeti, 2025 yılında yabancı işçi alımını sınırlandırmaya karar verdi. Bu karar, birkaç önemli sebepten kaynaklanıyor. Ülkedeki iş gücü piyasası, son yıllarda önemli bir değişim sürecine girdi.

Kanada'nın resmi istatistik kurumlarının verilerine göre, 2023’te iş gücü talebi ile mevcut iş gücü arasındaki uçurum giderek büyümüştü. Birçok sektörde nitelikli iş gücü açığı yaşanıyordu ve bu açığı yabancı işçilerle doldurmak ekonominin büyümesi için önemli bir strateji olarak görülüyordu. Ancak bu durumda bazı olumsuz etkiler de ortaya çıkmaya başladı.

Kanada Ekonomi Enstitüsü'nden bir uzman olan Prof. Dr. Mary Ann Watson, "Yabancı işçilerin ekonomiye katkısı büyük, ancak artan sayılar, yerel iş gücü üzerindeki baskıyı da artırıyor. Özellikle düşük ücretli sektörlerdeki işçilerin daha da zorlaşan bir iş ortamı ile karşı karşıya kalması, bu kararda etkili bir faktördü" dedi.

EKONOMİK ETKİLER VE İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kanada'nın yabancı işçi alımını azaltma kararı, birçok sektörü doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle inşaat, sağlık hizmetleri ve tarım sektörlerinde ciddi iş gücü açıkları yaşanabilir.

İş gücü ekonomisi üzerine çalışan bir uzman olan Dr. Alan Foster, "Yabancı işçilerin özellikle altyapı ve inşaat sektörlerinde çok önemli bir rolü var. Bu değişiklik, projelerde gecikmelere, artan iş gücü maliyetlerine ve verimlilik kaybına yol açabilir" dedi.

Ayrıca sağlık sektöründe de yabancı işçilerin yerinin doldurulması zor olabilir, çünkü bu alandaki iş gücü açığı oldukça derin.

Bunun yanı sıra, Kanada'nın ekonomik büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için yabancı işçilerin katkısının sürdürülebilir olması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştı.

Dr. Emily Walker, Kanada Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nden bir uzmandır ve "Yabancı işçilerin ülkedeki düşük ücretli sektörlerdeki yerini almak, daha fazla yatırım ve büyüme sağlamak açısından önemlidir. Ancak artan yerli iş gücü talepleri ve sosyal faktörler de göz önünde bulundurularak dengeyi bulmak önemli" diye belirtiyor.

SOSYAL VE POLİTİK BOYUTLAR

Yabancı işçilerin sayısının azaltılmasının sosyal etkileri de tartışma konusu. Kanada, göçmenlerin yüksek oranda yerleşim sağladığı ve katkı sunduğu bir ülke olarak bilinir. Yabancı işçilerin sayısının azalması, bazı grupların ekonomik fırsatlara erişiminde dengesizliklere yol açabilir. Sociology and Social Policy dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, göçmen işçiler, Kanada'nın sosyal yapısında önemli bir yer tutuyor.

Araştırma, yabancı işçilerin sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlara büyük katkılarda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Kanada Sosyal Politikalar Üniversitesi'nden bir uzman Prof. Dr. Elizabeth Sanders, "Yabancı işçilerin azalması, toplumda gelir eşitsizliği oluşturabilir ve bazı etnik grupların sosyal entegrasyonunu zorlaştırabilir. Kanada'nın çoğulculuk anlayışına zarar verebilir. Özellikle genç nüfusun, iş gücü piyasasında daha fazla fırsata sahip olmasını bekleyen yerli vatandaşların, bu değişimlere nasıl tepki vereceği önemli" dedi.

YABANCI İŞÇİ AZALTMA KARARININ GELECEKTEKİ YANSIMALARI

Kanada'nın bu kararının uzun vadeli etkileri henüz netlik kazanmış değil, ancak bir şey kesin. Ülkedeki yabancı işçi politikaları büyük bir değişim sürecine gireceğinin altı çizildi.

2025 yılı itibarıyla alınan kararın, yerli iş gücüne olan etkisi ve uluslararası iş gücü piyasalarındaki yeri nasıl şekillenecek, bunu hep birlikte görüleceği bildirildi.

Kanada Ekonomi Derneği'nden bir uzman olan Dr. Steven Harris, "Bu karar, Kanada'nın iş gücü piyasasında daha fazla yerli iş gücünü aktif hale getirmeyi hedefliyor olabilir. Ancak bunun başarıya ulaşabilmesi için uygun eğitim ve sosyal politika önlemleri gereklidir" dedi.

Kanada'nın yabancı işçi alımını sınırlama kararı, sadece ekonomi açısından değil, sosyal yapıyı ve toplumsal dengeyi de etkileyebilecek büyük bir politika değişikliği.

Uzmanlar, bu değişimin nasıl şekilleneceğini ve uzun vadede Kanada toplumunu nasıl etkileyeceğini izlemek için sabırsızlanıyor.