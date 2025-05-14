Kanada ekonomisine dolar darbesi

Kanada doları, 6 Mayıs'ta ulaştığı beş aylık zirve olan 1.378 seviyesinden gerileyerek 1.40 seviyesine kadar düştü. Bu değer kaybında, Nisan ayında sadece 7 bin 400 kişilik istihdam artışı sağlanması ve işsizlik oranının yüzde 6.9'a çıkması etkili oldu. Söz konusu veriler, Bank of Canada’nın Haziran ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Piyasalar, bu olasılığı ciddiye alırken, Kanada dolarına olan talep de zayıfladı.

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TİCARİ GERİLİMLER YENİDEN GÜNDEMDE

Kanada ile ABD arasında yaşanan ticari gerilimler de para birimi üzerindeki baskıyı artırdı. Kanada’nın Washington Büyükelçisi, Trump döneminde uygulanan çelik ve alüminyum tarifelerinin kaldırılmasının, gelecekteki USMCA (Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması) müzakereleri için Ottawa'nın "başlangıç noktası" olacağını belirtti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde halen çözülememiş sorunların varlığını ortaya koydu.

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SİYASİ ATAMA PİYASAYI RAHATLATTI

Tüm bu gelişmelere karşın iç politikada atılan bir adım, piyasalarda kısmi bir güven ortamı yarattı. Başbakan Mark Carney, Goldman Sachs’ın eski yöneticilerinden Tim Hodgson’ı Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atadı. Bu atama, Kanada’nın enerji ve madencilik alanındaki stratejik potansiyelinden daha etkin şekilde faydalanma niyeti olarak yorumlandı ve piyasa aktörleri tarafından olumlu karşılandı.