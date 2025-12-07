Katy Perry, Justin Trudeau ile ilişkisini Tokyo’da paylaştığı romantik fotoğraflarla resmen doğruladı. Aylar süren dedikodular bitti; pop yıldızı ile eski Kanada başbakanı artık gizli değil.

Pop dünyasının parlayan yıldızı Katy Perry ile Kanada siyasetinin karizmatik ismi Justin Trudeau, aylardır fısıldanan aşk dedikodularını sonunda doğruladı. Magazin dünyasını sarsan söylentiler, Perry’nin sosyal medyada yayınladığı Tokyo kareleriyle kesinleşti.

Ünlü şarkıcı ile eski başbakanın ilişkisi gündemden düşmüyor. Temmuz sonunda bir restoranda baş başa yemekte görüntülenen çiftin aşkı o zaman ortaya çıkmıştı.

Katy Perry’nin 41. yaş günü kutlamasında Trudeau ile el ele görünmesi, ilişkinin tüm dünyaya ilan edildiği an olarak kabul edilmişti.

Perry, son olarak Instagram hesabından Tokyo seyahatlerine ait romantik fotoğrafları paylaşarak ilişkisini ilk kez açıkça gözler önüne serdi.

Öte yandan Orlando Bloom ile uzun yıllar süren birlikteliğinden bir kızı olan Katy Perry, yaklaşık 10 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirmişti.

KATY PERRY KİMDİR?

Katy Perry (asıl adı Katheryn Elizabeth Hudson), 25 Ekim 1984'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğmuş Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve televizyon kişiliğidir.

Pop müzik dünyasının en başarılı ve tanınan isimlerinden biridir. Kariyerine 2001'de gospel müzik albümüyle başladı ancak asıl çıkışını 2008'de yayınlanan "One of the Boys" albümündeki "I Kissed a Girl" ve "Hot n Cold" single’larıyla yaptı.Dünya çapında 140 milyondan fazla plak satışı ile tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biridir.

En bilinen albümleri arasında "Teenage Dream" (2010) – ki bu albümden 5 şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numara oldu – "Prism" (2013) ve "Witness" (2017) yer alır.

"Firework", "Roar", "Dark Horse", "California Gurls" gibi şarkıları global hit olmuştur.2017-2023 arasında American Idol jüriliğinde yer aldı, Las Vegas’ta uzun süreli "Play" residency şovu yaptı.

Orlando Bloom ile uzun süreli bir ilişkisi oldu ve bu ilişkiden 2020 doğumlu Daisy Dove adlı bir kızı var. Renkli imajı, abartılı sahne kostümleri ve güçlü vokaliyle tanınır.

JUSTİN TRUDEAU KİMDİR?

Justin Pierre James Trudeau, 25 Aralık 1971 doğumlu Kanadalı siyasetçidir. Kanada’nın 23. Başbakanı olarak 4 Kasım 2015 – 2025 tarihleri arasında görev yaptı (2025 itibarıyla görevi sona ermiş durumdadır).

Liberal Parti’nin lideridir.Babası Kanada’nın efsanevi başbakanlarından Pierre Elliott Trudeau’dur. Siyasete girmeden önce öğretmenlik ve sivil toplum çalışmalarında bulundu. 2008’de milletvekili seçildi, 2013’te Liberal Parti lideri oldu ve 2015 seçimlerini kazanarak başbakanlığa yükseldi.

Karizmatik, genç ve modern imajıyla tanınır. İklim değişikliğiyle mücadele, göçmen hakları, cinsiyet eşitliği ve yerli halkların hakları gibi konularda ilerici politikalarıyla dikkat çekti.

Aynı zamanda uluslararası alanda popüler bir lider olarak görülür; genç yaşı, sporcu kimliği ve sosyal medya kullanımıyla sıkça gündeme geldi.Eşi Sophie Grégoire Trudeau ile 2005’te evlendi, Xavier, Ella-Grace ve Hadrien adlarında üç çocuğu var.

2023’te Sophie ile ayrıldıklarını açıklamışlardı. 2025’te başbakanlık görevini Mark Carney’e devretmiş ve aktif siyaseti bırakmıştır.