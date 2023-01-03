Fiyatlar yükseliyor diye yabancılara ev satışı durduruldu

Kanada hükümeti önceki gün dikkat çekici bir karar aldı.

Türkiye’de yabancılara yapılan satışların ardından ev fiyatlarının fahiş fiyatlar çıkması gibi Kanada’da da ev fiyatları arttı.

Kanada hükümeti çözüm olarak yabancı yatırımcıların ülkeden gayrimenkul satın almasını engelleyen yasayı yürürlüğe aldı.

Son dönemde özellikle Çinli ve Hintli yatırımcıların Kanada’nın farklı bölgelerinde gayrimenkul yatırımı yapması sonrasında fiyatların artmasına engel olmak için yetkililer harekete geçti.

Ortalama konut fiyatının 800 bin dolarlara çıkmasının ardından Başbakan Justin Trudeau yabancı yatırımcının gayrimenkul almasını yasakladı.

Pazar günü itibariyle yürürlüğe giren yasa ile birlikte ülkenin 10 bölgesinde yabancılara konut satışı durduruldu. Haziran ayında parlamentoda onaylanan yasa tasarısı Trudeau’nun konut fiyatlarını düşürmek için hazırladığı eylem planının en önemli unsuru olarak öne çıkıyor.

Kanada’da son 3 yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 38 artmış ve bu artış ülke için tarihi bir yükseliş olarak yorumlanmıştı.