Kanada ham madde fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Kanada İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Haziran 2025'te Kanada Ham Madde Fiyat Endeksi aylık bazda %2,7 oranında yükselerek piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artış gösterdi. Bu oran, Mayıs ayında revize edilmiş %0,7’lik düşüşün ardından geldi. Haziran ayındaki yükselişte en büyük pay, enerji fiyatlarındaki sert artışa ait. Ortadoğu’daki jeopolitik gerginliğin tetiklediği bu artış, özellikle İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından arz kesintisi endişelerinin büyümesiyle şekillendi.

Geleneksel ham petrol fiyatı %8,2, sentetik ham petrol fiyatı ise %6,4 oranında arttı. Bu durum, enerji maliyetlerinin hem üretici hem de tüketici fiyatları üzerinde yeni baskılar oluşturabileceğine işaret ediyor. Kanada gibi enerji ihracatçısı ülkelerde bu tür fiyat oynaklıkları, dış ticaret dengesini ve büyüme beklentilerini etkileyebiliyor.

GÜMÜŞ CEVHERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Enerji kaleminin ardından, metal cevherleri ve hurdaları da fiyat artışında öne çıkan bir başka grup oldu. Gümüş cevherleri, konsantreleri ve arıtılmış ürünleri Haziran ayında %10,3 oranında değer kazanarak, metal grubunun en dikkat çekici kalemi oldu. Bu artış, küresel değerli metal talebindeki artışla ilişkilendiriliyor. Elektrikli araç üretimi ve teknolojik donanım talebi, değerli metallere olan ilgiyi artırırken; gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi girdisi olarak öne çıkması, fiyatları yukarı taşıyor.

Toplamda, metal cevherleri, konsantreleri ve hurdaları %1,4 oranında değerlendi. Bu gelişme, Kanada'nın özellikle maden ihracatı yapan firmaları için kısa vadede olumlu bir görünüm sunuyor.

TARIM ÜRÜNLERİ DE YAZ SEZONUYLA HAREKETLENDİ

Haziran ayında tarımsal ürünler grubunda da dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Genel tarım ürünleri fiyatı %2 yükselerek Nisan 2024’ten bu yana en yüksek aylık artışa ulaştı. En büyük artış ise domuz fiyatlarında gözlendi. %7,9’luk yükselişle domuz ürünleri, yaz sezonundaki artan talep ve güçlü domuz eti ihracatından destek aldı. Ayrıca, sığır ve buzağı fiyatları da %1,8 oranında artış gösterdi.

Bu gelişmeler, Kanada tarım ekonomisi açısından canlı bir yaz sezonuna işaret ederken, tüketici cephesinde et ve hayvansal ürün fiyatlarında yukarı yönlü baskının sürebileceğini ortaya koyuyor.

YILLIK GÖRÜNÜMDE TOPARLANMA SİNYALİ

Haziran 2025 verileri, yıllık bazda da olumlu bir dönüşü yansıtıyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Ham Madde Fiyat Endeksi %1,1 oranında artarak, Mayıs ayındaki %3,2’lik yıllık düşüşten toparlandı. Bu dönüş, küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma ve özellikle emtia piyasalarında oluşan arz endişelerinin fiyatlara yeniden yön vermeye başladığını gösteriyor.