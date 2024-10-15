Kanada hükümeti üst düzey diplomatları sınır dışı etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kanada hükümeti üst düzey diplomatları sınır dışı etti

Kanada hükümeti, Hindistan hükümetiyle bağlantılı devam eden şiddet suç faaliyetlerine dair kanıtlar ortaya çıkarmasının ardından aralarında büyükelçinin de bulunduğu altı Hintli diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kanada ve Hindistan, Haziran 2023'te Kanada'da bir Sih aktivistin suikasta uğraması üzerine tırmanan anlaşmazlığın bir parçası olarak misilleme olarak altı diplomatı sınır dışı etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, polisin Hindistan hükümetine bağlı ajanlar tarafından Kanada vatandaşlarına karşı hedefli bir kampanya yürütüldüğüne dair deliller ortaya çıkarmasının ardından Ottawa'nın, yüksek komiser de dahil olmak üzere altı Hintli diplomatı sınır dışı edeceğini söyledi.

Kısa bir süre sonra Hindistan Dışişleri Bakanlığı, geçici yüksek komiser ve yardımcı yüksek komiser de dahil olmak üzere altı Kanadalı diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, diplomatlara cumartesi günü sonuna kadar Hindistan'ı terk etmeleri yönünde talimat verildiği belirtildi.

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