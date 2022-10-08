8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı

Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'a karşı yeni göçmenlik önlemleri getirdiklerini ve bunun da 10 bin Devrim Muhafızları üyesinin Kanada'ya girmesinin sonsuza kadar yasaklanacağı anlamına geldiğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 04:09
Takip Et

Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı

Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
+
Aa
-

Trudeau, Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland ile birlikte Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları (IRGC) üyeleri de dahil olmak üzere İran rejiminin üst düzey üyelerinin Kanada'ya girmesine getirilen yasağı, "sonsuza kadar kalıcı" olarak nitelendirdi.

Kararın, IRGC'nin en üst düzeydeki üyelerinden başlayarak yüzde 50'sini kapsadığını, bunun da kabaca 10 bin devrim muhafızı anlamına geldiğini söyleyen Trudeau, "Bu acımasız rejimi yıkmak için elimizdeki en güçlü araçları kullanıyoruz. Göç ve Mülteci Koruma Yasası'nın, yalnızca rejimlerin savaş suçları veya soykırım işlemesi gibi 'en ciddi durumlarda' kullanılan güçlü hükümleri, bu kararın uygulanmasında kullanılacak." dedi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR GENİŞLETİLİYOR

Justin Trudeau karara ek olarak, Kanada'nın daha önce İran'a koyduğu yaptırımların büyük ölçüde genişletileceğini de belirtti.

Trudeau, geçmişte Bosna ve Ruanda'da yaşanan katliamlar için kullanılan Göç ve Mülteci Koruma Yasası'nın ilgili yaptırımlarının uygulanabilmesini sağlamak ve "Kanada'nın yaptırım uygulama kapasitesini güçlendirmek" için 76 milyon dolar bütçe ayrıldığını da ifade etti.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Bu bütçe, yaptırım uygulanan bireylerin varlıklarını dondurmak ve el koymak için daha hızlı hareket edebilmemizi sağlayacak. Aynı zamanda Global Affairs Canada'da yeni bir yaptırım bürosunun kurulmasını ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin bu amaçla ihtiyacını destekleyecektir." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de Kanada'nın, İran rejimini terörizmin devlet bazında sponsoru olarak gördüğünü vurguladı ve Devrim Muhafızları'nı da "terörist örgüt" olarak adlandırdı.

Freeland, "İran, baskıcı, teokratik ve kadın düşmanıdır. Devrim Muhafızları liderliği de teröristtir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada federal hükümeti, geçen pazartesi günü aldığı bir kararla, İran yönetiminin üst düzey 25 yetkilisine ve İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere dokuz kuruluşuna karşı yeni yaptırımları duyurmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
3
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
4
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
5
﻿BBP'de şok istifa.
﻿BBP'de şok istifa. "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum"
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
6
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿İki bankadan dev promosyon ödemesi kararı. Harekete geçtiler
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
7
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿Kanada İran Devrim Muhafızlarının ülkeye girişini yasakladı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
﻿AB liderleri doğalgaz konusunda anlaşamadı
﻿IMF'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık acil finansman desteği
﻿IMF'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık acil finansman desteği
﻿IMF'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık acil finansman desteği
﻿İsrail güçleri biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail güçleri biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.