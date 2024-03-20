Kanada, İsrail’e silah satışına son verecek

Kaynak: İHA
Kanada, İsrail’e silah satışına son verecek
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Kanada, Tel Aviv yönetimine silah satışını askıya almaya hazırlanıyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gelecekte İsrail'e silah ihracatının durdurulacağını kaydederek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını belirtti.

İsrail’e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önerge Kanada parlamentosunda 117'ye karşı 204 oyla kabul edilmişti.

Önergede ayrıca, bölgedeki ihtilafı sonlandırmak için iki devletli çözüm üzerinde çalışma çağrısı yapılmıştı.

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