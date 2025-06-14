Kanada, Los Angeles için seyahat tavsiyelerini revize etti

Kanada hükümeti, Los Angeles'ta 6 Haziran’da başlayan ve göçmen operasyonlarına karşı büyüyen protestolar nedeniyle ABD’ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelledi. Gösterilerin Chicago ve New York gibi büyük şehirlere yayılmasıyla birlikte Global Affairs Canada, vatandaşlarına “yerel makamların koyduğu yasaklara ve talimatlara uymaları” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, California Valisi ve şehir yöneticilerinin karşı çıkmasına rağmen, olayları bastırmak için Los Angeles’a deniz piyadeleri ve Ulusal Muhafız birlikleri gönderdi. Şu anda Los Angeles şehir merkezinin büyük bölümünde 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, yeni olayların çıkabileceğine ve yeni yasakların kısa sürede ilan edilebileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan yerel haber kaynaklarını takip etmelerini istedi. Açıklamada, “Los Angeles’taki durumu yakından izliyoruz. Gösterilerin yapıldığı bölgelerden uzak durulmalı ve yerel yetkililerin yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır” denildi.

Kanada’nın Los Angeles’ta ve diğer büyük ABD şehirlerinde konsoloslukları bulunuyor. Vatandaşların, seyahat öncesi resmi tavsiye sitesini kontrol etmeleri öneriliyor.