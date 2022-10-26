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Kanada Merkez Bankası 50 baz puan faiz artırdı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,75'e yükseltti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:28
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Kanada Merkez Bankası 50 baz puan faiz artırdı

Kanada Merkez Bankası 50 baz puan faiz artırdı
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Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmanın devam ettiği belirtilerek, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 50 baz puanlık artışla yüzde 3,25'ten yüzde 3,75'e yükseltildiği bildirildi.

Piyasalarda, Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmesi bekleniyordu.

Dünya genelinde enflasyonun yüksek ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ABD dolarının gücünün birçok ülkede enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan daha sıkı para politikalarının dünya genelinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu, ekonomiler yavaşladıkça ve arz kesintileri azaldıkça küresel enflasyonun düşmesinin beklendiği belirtildi.

Ekonomik büyümenin bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında durmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,25'ten gelecek yıl yüzde 1'in altına gerilemesini ve 2024'te yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, son 3 ayda enflasyonun, benzin fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 8,1'den yüzde 6,9'a gerilediği ancak fiyat baskılarının geniş tabanlı kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonun 2023 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3'e gerilemesini, 2024 sonunda ise yüzde 2 hedefine dönmesini bekliyoruz. Gelecekteki faiz artışları, para politikasının talebi yavaşlatmada ne kadar sıkılaştırıcı olduğu, arz sorunlarının nasıl çözüldüğü, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin nasıl tepki verdiğine ilişkin değerlendirmelerimizden etkilenecektir." (AA)

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