Kanada, NATO hedeflerine hızlı ulaşıyor: ABD'ye bağlılık azalıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin NATO'nun yüzde 2’lik savunma harcama hedefine 2025 başında ulaşacağını açıkladı. Bu hedef, daha önce 2030 olarak belirlenmişti. Carney, Toronto Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, “Sadece dört denizaltımızdan biri çalışır durumda, donanma ve kara araçlarımızın yarısından fazlası kullanılamıyor” dedi.

Carney, savunma harcamalarının artık büyük ölçüde ABD’ye yapılmadığını ve Avrupa ile iş birliğinin artırıldığını vurguladı. Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kanada’nın Avrupa’dan savaş uçağı dahil daha fazla savunma ekipmanı alması bekleniyor. Ayrıca ABD yapımı F-35 uçaklarının alımı yeniden değerlendiriliyor.

Kanada, bu yıl savunma harcamalarına 6,6 milyar dolar daha ekleyecek. Carney, bu çerçevede Kanada Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın da orduya entegre edileceğini duyurdu.