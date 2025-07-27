Kanada pasaportu kan kaybediyor

Kanada pasaportunun uluslararası seyahat gücü, Henley & Partners tarafından yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'nin 22 Temmuz 2025 tarihli güncellemesine göre düşüşünü sürdürüyor. Endekste 199 ülke arasında yapılan sıralamaya göre, Kanada pasaportu 184 puan aldı. Bu, dünya genelinde 227 destinasyonun sadece 184'üne vizesiz giriş sağlanabildiğini gösteriyor. Kanada bu skorla Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor. Ocak ayında yedinci sırada bulunan ülkenin altıncı basamaktan bugüne kadar yaşadığı toplam düşüş dört puanı bulmuş durumda.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayalı olarak hazırlanıyor. Özellikle ABD, Venezuela, Vanuatu ve Birleşik Krallık ile birlikte Kanada'nın da son yıllarda en hızlı değer kaybeden pasaportlar arasında yer aldığına dikkat çekiliyor.

ASYA-PASİFİK ÖNE ÇIKARKEN BATI GERİLİYOR

Henley & Partners’ın yayımladığı açıklamada, “Geleneksel hareketlilik liderleri çok kutuplu dünyada geriliyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre yükselen ekonomilerin vize politikalarını esnetmesi ve diplomatik ilişkileri güçlendirmesi, eski küresel güçlerin vize duvarlarını yükselterek geri çekilmesine yol açıyor.

2025 yılı Ocak ayından bu yana hem Birleşik Krallık hem de Amerika Birleşik Devletleri pasaportları birer sıra kaybederek sırasıyla altıncı ve onuncu sıraya geriledi. ABD, Henley Endeksi'nin 20 yıllık tarihinde ilk kez ilk 10'dan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. 2014’te ABD, 2015’te ise Birleşik Krallık pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu olarak zirvedeydi.

Bugün ise zirve Singapur, Japonya ve Güney Kore’nin elinde. Bu üç ülkeyi 15 Avrupa ülkesi takip ediyor. Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi küresel seyahatin lokomotifi haline gelmiş durumda. 2025’in ilk beş ayında dünya genelinde hava yolculuğu talebi yüzde 5,8 oranında artarken, Asya-Pasifik havayollarında bu oran yüzde 9,5'e ulaştı.

PASAPORTLAR ARTIK SADECE SEYAHAT BELGESİ DEĞİL

Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, pasaportların sadece bir kimlik ya da seyahat belgesi olmadığını vurguluyor. Steffen, “Pasaportunuz artık ülkenizin diplomatik etkisinin ve uluslararası ilişkilerinin bir yansıması” ifadelerini kullandı. Ona göre, artan eşitsizlik ve jeopolitik belirsizlik çağında stratejik hareketlilik ve vatandaşlık planlaması her zamankinden daha kritik hale geldi.

Kanada gibi geleneksel güce sahip ülkeler, özellikle diplomatik yumuşak güç konusunda mesafe kaybederken, Asya merkezli ekonomiler hem seyahat özgürlüğünü artırıyor hem de küresel etki alanlarını genişletiyor. Bu değişim, dünya siyasetinde güç dengelerinin kaydığına dair yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.