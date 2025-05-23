Kanada perakende satışlarda pik yaptı

Kanada İstatistik Kurumu’nun öncü verilerine göre, Nisan ayında perakende satışların toplam hacmi 69,8 milyar Kanada dolarına ulaştı. Böylece 2025 yılı içinde kaydedilen en yüksek aylık büyüme seviyesi görüldü. Artış, dokuz perakende alt sektöründen altısında gerçekleşti. En dikkat çeken artış yüzde 4,8 ile motorlu taşıtlar ve parça satışlarında yaşandı. Bu kalem, tüm satışların 19,6 milyar Kanada dolarlık kısmını oluşturdu. Sektör, ABD’nin otomotiv ürünlerine yönelik tarifeleri ve Ottawa’nın misillemelerine rağmen büyümeyi sürdürdü.

Bakan açıkladı! Kullanan herkese para ödenecek

TEKSTİL VE MOBİLYADA CANLANMA

Kıyafet ve aksesuar satışları yüzde 2,6 artarak 3,8 milyar Kanada dolarına, mobilya, elektronik ve ev eşyası satışları ise yüzde 2,1 artışla yine 3,8 milyar Kanada dolarına yükseldi. Yapı malzemeleri satışları da yüzde 2,6 büyüyerek 3,9 milyar Kanada dolarına ulaştı. Bu segmentlerdeki hareketlilik, tüketici güveninin artmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Trump'ın vergi resti borsayı salladı

GIDA VE AKARYAKITTA DÜŞÜŞ

Buna karşılık, akaryakıt satışları yüzde 2,7’lik düşüşle 6,2 milyar Kanada dolarına geriledi. Bu düşüşte, benzin fiyatlarındaki azalma etkili oldu. Gıda perakendecileri de yüzde 0,2’lik hafif bir düşüş yaşayarak 13,2 milyar Kanada doları seviyesinde kaldı.

Nisan ayındaki bu genel artış eğilimi, Kanada ekonomisinde tüketici harcamalarının halen güçlü seyrettiğini gösteriyor.