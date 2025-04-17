Kanada seçimlerinde Trump gölgesi

Kanada Başbakanı Mark Carney, çarşamba akşamı düzenlenen Fransızca liderler tartışmasında, yaklaşan seçimlerin en önemli sorusunun “Donald Trump ile en iyi kim başa çıkabilir” olduğunu söyledi. Muhalefetteki Muhafazakâr Parti lideri Pierre Poilievre ise on yıllık Liberal Parti iktidarının sona ermesi gerektiğini savunarak Carney’i selefi Justin Trudeau’ya benzetti. Carney bu benzetmeye “Sayın Poilievre Justin Trudeau değil, ben de değilim. Bu seçimde asıl mesele, Trump’a karşı kimin duracağıdır” yanıtını verdi.

Bu tartışma, Carney’nin Mart ayında Liberal Parti liderliğine seçilmesinden bu yana Poilievre ile yaptığı ilk doğrudan karşılaşma oldu.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ CARNEY’E YARADI

Donald Trump’ın Kanada’ya karşı başlattığı ticaret savaşı ve Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma yönündeki sert açıklamaları, ülkede büyük tepkiye yol açtı. Kanadalılar arasında yükselen milliyetçilik duyguları, Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti'nin anketlerde hızla yükselmesini sağladı. 28 Nisan'daki seçim öncesinde yapılan son Nanos anketine göre, Liberaller Muhafazakârların sekiz puan önüne geçmiş durumda. Oysa Ocak ayında yapılan ankette bu fark tam tersine 27 puan Muhafazakârların lehineydi.

Bu değişimde Carney’nin ekonomik vurgusu da etkili oldu. Tartışma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Carney kendisini Trudeau’dan ayıran en önemli farkın “ekonomiye çok daha fazla önem vermesi” olduğunu söyledi. “İçinde bulunduğumuz kriz ortamında ekonomiyi büyütmeye odaklanmak bir tercih değil zorunluluktur” diyen Carney, liderlik anlayışını bu temel üzerine kuruyor.

QUEBEC’TE OY SAVAŞLARI

Tartışma, ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan Quebec eyaletinin en büyük şehri olan Montreal’de gerçekleşti. Quebec, Avam Kamarası’ndaki 343 sandalyeden 78’ine sahip olması nedeniyle seçimlerde belirleyici rol oynayan bir bölge. Carney’nin Quebec’teki yükselişi, ayrılıkçı çizgideki Bloc Québécois Partisi’nin oy kaybı yaşamasına neden oldu. Parti lideri Yves-François Blanchet, tartışma sırasında Carney’nin Trudeau’dan farklı olmadığını, partinin ve bakanların aynı kaldığını savundu.

Ancak kamuoyu bu görüşe katılmıyor gibi görünüyor. Carney’nin liderliğe gelişi, halkın Liberal Parti’ye olan bakış açısını da değiştirdi. Trudeau’nun başbakanlık döneminin sonunda artan gıda ve konut fiyatları ile göçmen artışı, partinin popülaritesini zayıflatmıştı. Fakat Trump’ın Kanada’ya karşı takındığı tehditkar tutum, seçmenleri bir araya getirdi ve Carney’nin teknokratik ve ekonomi odaklı liderliği, bu atmosferde daha çok karşılık buldu.

SİYASET SAHNESİNDE HOKEY ETKİSİ

Montreal Canadiens’in Carolina Hurricanes ile oynadığı kritik NHL maçı, tartışma saatinin iki saat erkene alınmasına neden oldu. Bu durum, Kanadalı seçmenlerin hokeye olan ilgisini ve sporun siyaset üzerindeki dolaylı etkisini yeniden gündeme getirdi. 2011 seçimlerinde de benzer bir durum yaşanmış, dönemin Bloc lideri Gilles Duceppe, bir maç nedeniyle liderler tartışmasının ertelenmesini istemişti ve bu talebi kabul görmüştü.

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İNGİLİZCE TARTIŞMA GECESİ

Fransızca tartışmanın ardından gözler şimdi Perşembe akşamı yapılacak olan İngilizce liderler tartışmasına çevrildi. Bu oturum, Carney’nin İngilizce konuşan seçmenlerle doğrudan iletişim kuracağı ilk büyük sahne olacak. Liberal Parti’nin yükselişini sürdürebilmesi için bu tartışmada da üstünlük kurması kritik önem taşıyor.

Donald Trump’ın Kanada siyasetine doğrudan etki ettiği bu seçim sürecinde, ülkenin kaderi sadece iç politik aktörlerle değil, dış dinamiklerle de belirleniyor. Ve bu dinamikler, Carney’yi şu ana dek avantajlı bir konuma taşıdı.