Kanada, Trump'a karşı savunma harcamalarını arttırıyor

Carignan, geçtiğimiz günlerde CTV Power Play programında yaptığı açıklamada, "Kesinlikle mümkün ve bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. Carignan, NATO'nun yıllar önce belirlediği savunma harcama hedefini henüz gerçekleştiremeyen Kanada'nın, bu hedefine daha hızlı ulaşabileceğini belirtti. Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın 2032 yılına kadar savunma bütçesinin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde ikiye çıkacağını taahhüt etmişti. Bu hedef, orijinal belirlenen tarihten sekiz yıl sonra gerçekleşecek.

Carignan, bu yıl Temmuz ayında göreve başladıktan sonra, federal hükümetin harcama taahhütlerini analiz ettiklerini belirtti ve "Amacımız, bu yatırımları ve iki yüzdeyi daha hızlı devreye sokarak dönüşüm ve modernizasyon çalışmalarına hız kazandırmak" dedi. Bu hedefin, enflasyonun bazı tedarik kalemlerini daha pahalı hale getirmesinden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

KANADA SAVUNMA HARCAMA ORANINI ARTTIRACAK

NATO'nun en son verilerine göre, Kanada'nın 2024 yılı için savunma harcama oranı GSYH'nin sadece %1.37 olması bekleniyor. Bu oran, Kanada'nın NATO'ya olan yükümlülükleri doğrultusunda hala oldukça düşük bir seviyede. Carignan, harcamaların hızlandırılmasının sadece bir hedef değil, aynı zamanda Kanada'nın güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.

"Bu çok basit bir gerçek," diyen Carignan, "Yatırımlar ne kadar hızlı yapılırsa, dönüşüm ve modernizasyon da o kadar hızlı ilerler" diye konuştu.

Hükümetle harcamaların hızlandırılması konusunda herhangi bir plan sunduğu sorusuna da yanıt veren Carignan, bunun üzerinde çalıştıklarını ancak "ne kadar hızlı ilerleyeceğimizi söylemek zor" olduğunu belirtti. "Bazı belirsizliklerimiz var çünkü çalışmalar tamamlanmadı," dedi.

TRUMP'IN NATO ÜZERİNE YORUMLARI KANADA İÇİN YENİ BİR ACİLİYET YARATIYOR

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından, NATO'nun geleceği üzerine yapılan tartışmalar da hız kazandı. Trump, birçok kez ABD'nin NATO'dan çekilme tehdidinde bulunmuş ve geçen yaz, NATO üyelerinin savunma hedeflerine ulaşmamaları durumunda Rusya'nın üye ülkelere saldırmasına izin verebileceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise, Trump, Kanada'yı "ekonomik güç" kullanarak ilhak etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Trump, NATO'nun savunma harcamaları için belirlediği %2'lik hedefin yetersiz olduğunu ve bu oranın %5 olması gerektiğini savunuyor. Kanada ve ABD'nin birçok politikacısı da, Kanada'nın savunma harcamaları konusunda yaşadığı geriliğin, Trump'ın başkanlığında tekrar öncelik haline geleceğini belirtiyor.

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KANADA'NIN SAVUNMA HEDEFLERİNİ ERKEN GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN EYALETLERDEN DESTEK

Alberta Başbakanı Danielle Smith, Kanada'nın savunma harcama hedefini daha erken bir tarihte karşılamasının, Trump'ın Kanada'ya uygulayabileceği büyük gümrük vergilerinden kaçınmak için bir yol olabileceğini söyledi. Ayrıca, Kanada Başbakanları Konseyi Başkanı ve Ontario Başbakanı Doug Ford da, Kanada'nın NATO hedeflerine zamanında ulaşabilmesi için eyalet liderlerinin birleştiğini belirtti.

NATO İŞBİRLİĞİ GÜÇLÜ

Carignan, Trump'ın NATO hakkındaki yorumlarının ittifakı tehlikeye atıp atmadığı sorusuna ise, "Askeri düzeydeki işbirliği çok sağlam," şeklinde yanıt verdikten sonra "NATO müttefikleri olarak, birbirimizin ortaklıklarına ve desteğine çok güveniyoruz, bu yüzden bu durum benim için büyük bir endişe kaynağı değil" dedi.

Kanada, savunma harcamaları konusunda bir takım engellerle karşı karşıya olsa da, savunma lideri Carignan, ülkenin NATO hedeflerine ulaşması için kararlı olduklarını ve dış baskılara karşı hazır olduklarını vurguladı.