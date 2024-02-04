Kanada yabancılara konut satışı yasağını uzattı. Türkiye'de de ev alana vatandaşlık veriliyor!

Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı. Kanada, kendi vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sıkıntısı nedeniyle 1 Ocak 2025'te bitecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

“KANADALILAR İÇİN KONUTLARI DAHA UYGUN FİYATLI HALE GETİRECEĞİZ”

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının ülke genelindeki şehir ve kasabalardaki konut piyasalarına fiyat artışlarına dönük kaygıları artırdığına dikkat çekti. Geçtiğimiz ay Kanada’da yaşanan konut krizi sebebiyle uluslararası öğrenci izinlerini iki yıl süreyle sınırlandırılacağı duyurmuş, bazı öğrencilere de mezun olduktan sonra çalışma izni tanınmayacağı belirtilmişti.

Diğer taraftan söz konusu yasa ilk olarak 2023 Ocak itibariyle yürürlüğe konulmuştu.