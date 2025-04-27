Kanada'da festival kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Yetkililerden yapılan açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

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Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

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