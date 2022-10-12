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Kanada'da ihbara giden 2 polis öldürüldü  

Kanada'nın Innisfil kasabasında ihbar aldıkları eve giden 2 polis öldürüldü.  

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 19:14
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Kanada'da ihbara giden 2 polis öldürüldü  

Kanada'da ihbara giden 2 polis öldürüldü  
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Innisfil kasabasındaki bir evden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı polise ihbarda bulunuldu. Dün akşam yerel saatle 20.00 sıralarında Güney Simcoe Polis Servisi'nde görevli 2 polis olay yerine gitti. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, eve giden 2 memurun hayatını kaybettiği, şüphelinin ise öldürüldüğü belirtildi. İhbarın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ontario Özel Soruşturma Birimi (SIU), olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 2 polisin hayatını kaybettiği olay sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında hayatını kaybeden polis memurlarının yasını tutan Güney Simcoe Polis Servisi'ne taziye dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

                                          

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