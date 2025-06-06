Kanada'da işsizlik zirveye oynuyor

Kanada’da işsizlik oranı Mayıs 2025’te yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Bu oran, Nisan ayındaki yüzde 6,9’dan yükselerek yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasa beklentileri yüzde 6,9 seviyesindeydi. Kanada İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı 51 bin 900 artışla 1 milyon 600 bine ulaştı. Bu artış, ABD’nin Kanada’ya uyguladığı alüminyum, çelik ve otomotiv sektörlerine yönelik yüksek tarifelerin işletmeler üzerindeki etkisini gösteriyor.

İşsizlikteki yükselişe rağmen toplam istihdamda 8 bin 800 kişilik küçük bir artış gözlemlendi. Bu rakam piyasa beklentisi olan 5 binin üzerinde gerçekleşerek bir önceki ay yaşanan 32 bin 600 kişilik iş kaybının büyük kısmını telafi etti. Ancak özellikle imalat sanayi en fazla darbe alan sektör oldu ve burada net 12 bin 200 iş kaybı yaşandı.

Çalışma çağındaki nüfusu temsil eden işgücü oranı ise yüzde 65,3 seviyesinde sabit kaldı. Ekonomistler, yüksek tarifeler ve dış ticaret kısıtlamalarının Kanada iş gücü piyasasında belirgin bir baskı oluşturduğunu vurguluyor.

Kanada ekonomisinde özellikle ABD ile ticari ilişkilerin ve tarifelerin seyri önümüzdeki dönemde işsizlik oranını etkilemeye devam edecek. İş dünyası ise maliyet baskılarının istihdamı zorladığına dikkat çekiyor.