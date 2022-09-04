﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu

Kanada'daki Prens Edward Adası'nda köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir öğretmen bu güne kadar görülmemiş bir keşif yaptı. Lisa St. Coeur Cormier adlı lise öğretmeni dinozorlardan daha önce yaşamış bir canlının fosilini bulduğunu ifade etti.

Fransızca ve tarih derslerine giren Cormier, 22 Ağustos'ta dolaşırken kumdan çıkan nesneyi gördüğünde fosil olduğunu anladığını şu sözlerle anlattı:

Tuhaf şekle sahip yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir şey gördüm. Yakından bakınca göğüs kafesi olduğunu anladım. Etrafında da omurga ve kafatası vardı.

Keşifi yapan Cormier, fosilin fotoğrafını çekti ve hemen bilim insanlarıyla temasa geçti.

Jeolog ve paleontolog, Cormier ve yakınlarının da katıldığı bir çalışmayla fosilin çevresindeki kayayı 5 saati aşkın bir sürenin sonunda çıkarmayı başardı.

Parks Canada uzmanları, fosili içeren kayayı paleontoloji deposunda götürdü. Kalıntılar, bilgisayarlı tomografi taraması için laboratuvara taşınması ve sonuç çıkana kadar burada saklanacağı ifade edildi.

Calder, kemiklerin geçmişinin muhtemelen 300 milyon yıla dayandığını ve günümüzde yaşamayan bir yaratıktan geldiğini ifade etti.

"Bu döneme ait çok fazla örnek yok dolayısıyla önemli bir keşif" diyen Calder, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Bunun gibi bir şey 50-100 yılda bir ortaya çıkar. Muhtemelen yaratık bir sürüngen veya ona yakın bir tür. Ancak hiç bilinmiyor da olabilir. Fosilin tam anlamıyla ne olduğunu çözmek bir yıl sürebilir.