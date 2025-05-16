Kanada'da OHAL ilan edildi

Kanada’nın Manitoba eyaletinde, Lac du Bonnet kırsalında başlayan ve kısa sürede yayılan orman yangınında iki kişi hayatını kaybetti. Kurbanların cesetleri, Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) tarafından Çarşamba sabahı bulundu. İlk müdahale ekipleri, yoğun duman ve rüzgar nedeniyle olay yerine zamanında ulaşamadı. Yangınla birlikte bölgede 3 bin 400 hektarlık alan kül olurken, Premier Wab Kinew kayıpları “acil durumu trajediye dönüştüren” bir gelişme olarak nitelendirdi. Manitoba Meclis Binası’nda bayraklar yarıya indirildi.

TAHLİYELER VE KAPANAN PARKLAR

Whiteshell Milli Parkı, yangının etkisiyle Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla halka kapatıldı. 2 bin 700 kilometrekarelik park tamamen tahliye edilirken, Lac du Bonnet’te yaklaşık 1.000 kişi evlerinden çıkarıldı. Evini terk etmek zorunda kalan Shirley Oliver, "Üzerimizdekilerle çıktık, başka hiçbir şey alamadık" diyerek yaşadıkları zorluğu anlattı. Bölgede 28 konutun tamamen yok olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Ken Lodge, ölen kişileri yakından tanıdığını belirterek, “Yıkıldık, bu kayıpların tarifi yok” dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR, DESTEK BEKLENİYOR

Manitoba Acil Durum Yönetim Örgütü’nden Christine Stevens, vatandaşlara tahliye ve uyarılara dikkatle uymaları çağrısı yaptı. Bölgede toplamda 21 aktif yangın bulunurken, bu yıl şu ana kadar 80 yangın kaydedildi. Bu sayı, 20 yıllık mevsim ortalamasının oldukça üzerinde. Manitoba, Kanada Orman Yangını Merkezi aracılığıyla 80 itfaiyeci talebinde bulundu. Öte yandan, İngolf, Ontario’da başlayan 23 bin hektarlık başka bir yangın da Manitoba sınırına ulaştı.