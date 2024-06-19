Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya

Kanada'da bir kamyonun kasasına yerleştirilen ekranlarda yayınlanan İslamofobik video, sığınmacı sorununu ele alırken nefret söylemi içerdiği gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kanada'da da sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, bu konuyu ele alan bir kampanya büyük tepki çekti. Kanada'da bir kamyonun kasasına yerleştirilen ekranlarda yayınlanan video, sığınmacı sorununu gündeme getirirken içeriğindeki İslamofobik mesajlar nedeniyle infiale yol açtı.

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Videoda, "Burası Yemen mi? Burası Suriye mi? Burası Irak mı? Hayır, Kanada. Burası Kanada. Uyan Kanada. İşgal altındasın." ifadeleri yer aldı. Bu yazılarla birlikte, bahsedilen Arap ülkelerinin vatandaşlarının görüntüleri yerine, namaz kılan bir grup insanın videosu tercih edildi. Videoyu izleyenler, konunun sadece sığınmacı meselesi olmadığını, paylaşılan içeriğin açıkça İslamofobik olduğunu belirtti.

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Sosyal medyada gündem olan video, birçok kişi tarafından kınandı ve yetkililere bu tür nefret söylemlerine karşı daha ciddi önlemler alma çağrısında bulunuldu.

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