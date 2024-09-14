Kanada'da Türk ailenin restoranını kundakladılar! Kullanılamaz hale geldi

Pizza Mozza adlı restoran, 31 Ağustos ve 2 Eylül geceleri kundaklandı.

İşletme sahiplerinden Berat Saymadi, ilk kundaklamanın büyük bir hasara yol açmadığını, ancak ikincisinin restoranı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Polis soruşturma başlattı, ancak henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

Saymadi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırıdan bu yana geçen 10 günün kabus gibi olduğunu ve hala bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Türk Konsolosluğu ve Oka Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden Saymadi, müşterilerle iyi ilişkiler geliştirdiklerini ve yemeklerinin çok sevildiğini belirtti.

Aile, restoranı yeniden inşa etmek için bir bağış kampanyası başlattı.