Kanada'da uçuş krizi kapıda: Binlerce yolcu etkilenecek

Kanada’nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, kabin memurlarının olası grevi öncesi uçuşları durdurmaya başladı. Grev, günlük yaklaşık 130 bin yolcuyu etkileyebilir ve ülkenin havayolu operasyonlarında ciddi aksamalara yol açabilir.

Air Canada’da görev yapan yaklaşık 10 bin kabin memurunu temsil eden sendika, Çarşamba günü 72 saatlik grev bildirimi yayımladı. Buna karşılık şirket yönetimi, bir “lockout” (işyeri kapatma) bildirisi yayımladı.

Şirketin Operasyon Direktörü Mark Nasr, Air Canada ve Air Canada Rouge operasyonlarının aşamalı olarak durdurulduğunu açıkladı. Nasr, “Tüm uçuşlar Cumartesi sabahına kadar durdurulacak. Bu süreç, düzenli bir yeniden başlatma için gerekli ve en iyi şartlarda bile bir hafta sürecek” dedi.

İlk iptaller, özellikle uzun menzilli uluslararası uçuşları kapsayacak. Nasr, “Perşembe gecesi başlayan iptallerle 100 binden fazla müşteri etkilenebilir. Cumartesi sabahı 01.00 itibarıyla tüm uçuşlar tamamen durdurulmuş olacak” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 25 bin Kanadalı yolcunun yurtdışında mahsur kalabileceği belirtiliyor. Cuma günü itibarıyla toplam 500 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor.

İptal edilen uçuşlar için yolcular tam bilet iadesi alabilecek ve alternatif seyahat seçenekleri için diğer Kanadalı ve yabancı havayollarıyla anlaşmalar yapıldı.

Air Canada İnsan Kaynakları Direktörü Arielle Meloul-Wechsler, şirketin son teklifinin dört yıllık dönemde faydalar ve emeklilik dahil toplam yüzde 38’lik bir artışı içerdiğini açıkladı. Sendika, temel taleplerinin düşük ücretler ve uçak yerdeyken ödenmeyen çalışma saatleri olduğunu belirtiyor.

Montreal’de sendika temsilcisi Natasha Stea, hükümet müdahalesi bekleyen havayolu yönetimi yerine adil bir sözleşme istediklerini vurguladı. Taraflar hâlâ masada görüşmeye açık. Federal İşler Bakanı Patty Hajdu ise tarafları bağımsız olarak anlaşmaya çağırdı ve müzakerenin en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Görüşmeler, geçen yıl pilotlar arasında olası grevi önleyen anlaşmadan neredeyse bir yıl sonra tırmanıyor. Pilot sendikası, yeni sözleşme mücadelesinde kabin memurlarını desteklediklerini açıkladı.