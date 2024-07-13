Kanada'da yaşam nasıl oluyor bakın öğrenin. Yıllarca vatandaşları batı bizi kıskanıyor diye kandırdılar

Türkiye’den çıkanların en çok övdüğü ülkelerden biri olan Kanada’nın sokak görüntülerini, Türk bir vatandaş kaydetti. Ülkedeki, aşırı düzenden ve sessizlikten bahseden sosyal medyada kullanıcı adı "@mahmutkaleli77" olan bir vatandaş, bunun doğal görünmediğini ifade etti.

“BİR DOĞALLIĞI YOK. LEGO İLE YAPILMIŞ GİBİ”

Vatandaş, oldukça düzenli duran evleri görüntüleyerek “Kanada'nın Toronto şehrini görüyor musunuz? Burada yaşanmaz. Sanki bu sokak bizim tarafımızdan Lego ile yapılmış gibi. Ne kadar düzenli cetvelle çizilmiş gibi. Bir doğallığı yok ya, doğal olmuyor böyle. Olunca da insanın olduğu yerde biraz doğallık olması lazım. Bu ne cetvelle çizilmiş gibi.” ifadelerini kullandı.

“KALDIRIMIN SONU YİNE KALDIRIM”

Kaldırımın sonsuz bir şekilde uzadığını ve Türkiye’deki gibi otobana bağlanmadığına dikkat çeken vatandaş, ”Şu kaldırıma bakar mısınız? Gidiyoruz. Pazar günü evimizden çıkalım, birazcık yürüyüş yapalım dedik. Gidiyorsun gidiyorsun kaldırımın Sonu yine kaldırım. Yahu kaldırım dediğin gidersin gidersin otobanın 3 şeridine çıkarsın. Ne ara çıktığını anlamazsın bile, ama burada öyle değil. Her şey elle çizilmiş gibi” açıklamalarını yaptı.

SOKAKLARDAN BİR KİŞİ GEÇMİYOR, KÖPEK BİLE HAVLAMIYOR”

Şehirdeki sessizliğin de sinir bozucu olduğunu aktaran ve sokaktan kimsenin geçmediğinin altını çizen vatandaş, “Bir de şu sessizliğe bakar mısınız? Ne kadar rahatsız edici. Bir insan olur, bir çocuk sesleri olur… Burada hiçbir şey yok ya, bir köpek bile havlamıyor. Tuhaf bir yer burası ya” ifadelerini kullandı.