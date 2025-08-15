Kanada'da zirve öncesi gerginlik: Trump ve Putin protestoları artıyor

Alaska’nın Anchorage kentinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düzenlediği zirve öncesinde protestolar yükseliyor. Etkinlikler sırasında, başta Ukraynalı göçmenler olmak üzere çok sayıda kişi iki lideri “savaş ve adaletsizlik simgesi” olarak nitelendiriyor.

Şehirde yaşayan yaklaşık bin Ukraynalı, ülkelerindeki savaş nedeniyle Alaska’ya göç etmiş ve burada yeni bir yaşam kurmuş durumda. Birçoğu balıkçılık, konaklama sektörü ve ulaşım alanlarında çalışıyor; bazıları ise hidroplan kullanarak ulaşım sağlıyor. Göçmenler, Putin’in ülkesinde yaşattığı yıkım nedeniyle şimdiki yaşamlarını tehlikede hissediyor. Taťjana adındaki bir genç kadın, Anchorage’da çalıştığı fırın ve çevresinin sunduğu doğa ile yaşamını yeniden kurduğunu belirtiyor, ancak zirve nedeniyle endişeli olduğunu ifade ediyor.

ABD’de “Uniting for Ukraine” programı, eski Başkan Joe Biden döneminde başlatıldı ve 240 binden fazla Ukraynalının Amerika’da geçici koruma statüsü almasına imkan tanıdı. Ancak Trump yönetimi, programdaki yeni başvuruları durdurdu ve mevcut statüye sahip göçmenler, statülerinin uzatılması veya sona erdirilmesi için göçmenlik görüşmelerine tabi tutuluyor. Bu durum, göçmenler arasında kaygı yaratıyor; bazıları protestolara katılmaktan kaçınıyor.

Gösterilerde çoğunluğu yerel Amerikalılardan oluşan kalabalık, iki lidere karşı tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. Katılımcılardan Douglas, pankartında 1938’deki Münih Anlaşması’na atıf yaparak, “Ukrayna’yı Putin’e bırakmak, Çekoslovakya’yı Hitler’e teslim etmek gibi olur” ifadelerini kullandı.

Alaska’daki göçmenlerle ilgilenen sivil toplum kuruluşları, katılımcılara destek sağlıyor. Katolik sosyal hizmetler ve New Chance United Relief Program gibi kuruluşlar, göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, yeni ülkelerine adapte olmalarını sağlamak için çalışıyor. Ancak zirve ve politik belirsizlikler, Ukraynalı göçmenler için hâlâ büyük bir kaygı kaynağı olarak öne çıkıyor.