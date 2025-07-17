Kanada'dan çelik ithalatına kısıtlama kararı: İki ülke muaf tutuldu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin küresel ticaret akışında ciddi bir baskı altında kaldığını belirtti. “Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret hamleleri, dünya çapında piyasa dinamiklerini ve tedarik zincirlerini altüst ediyor” diyen Carney, Kanada’nın bu yeni düzende en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Carney’e göre, Kanada'nın çelik ihtiyacının üçte ikisi ithalatla karşılanıyor ve bu da sektörü savunmasız bırakıyor. İnşaat, otomotiv, gemi yapımı ve üretim gibi alanlarda büyük ölçekte çelik kullanan Kanada, açık ithalat politikası nedeniyle dışa bağımlı durumda.

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ÇİN MENŞELİ ÇELİĞE YÜZDE 25 VERGİ GELİYOR

Yeni karara göre, Temmuz ayı sonuna kadar yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle, Çin’de eritilip şekillendirilen çelik ürünleri içeren ithalatlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bu vergi sadece ABD ve Meksika dışındaki ülkeleri kapsayacak. Ottawa yönetimi, bu adımın, ucuz ve Çin kaynaklı çeliğin Kanada pazarına dolmasını engellemek için atıldığını belirtti.

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TİCARET ANLAŞMALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Carney, Kanada’nın mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden değerlendireceğini ve Trump yönetimi ile süren görüşmelerin sonuçlarına göre yeni adımlar atacaklarını ifade etti. Yetkililer, çelik sektörünü ayakta tutmak ve ulusal ekonomiye zarar verecek dış baskıları dengelemek adına ilerleyen dönemde ek destek paketleri ve sektörel teşviklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Bu hamleler, hem Kanada'nın sanayisini koruma çabası olarak yorumlanıyor hem de Çin’in küresel çelik pazarındaki etkisini sınırlamaya yönelik daha geniş bir Batılı stratejinin parçası olarak görülüyor. Kanada'nın attığı bu adımlar, dünya genelinde çelik fiyatlarını ve ticaret rotalarını da doğrudan etkileyebilir.