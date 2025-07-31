Kanada’dan Filistin'i tanıma hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Kanada’dan Filistin'i tanıma hamlesi

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

Fransa ve İngiltere'nin ardından Kanada hükümeti de Filistin’i tanımaya hazırlanıyor.

Kanada Başbakanı Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını dile getirdi.

Mark Carney, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti."

Ayrıca Carney, Kanada'nın, Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek 30 milyon dolar ve Batı Şeria'ya destek için ise ek 10 milyon dolar yardım yapacaklarını kaydetti.

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