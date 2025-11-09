Türkiye'den yurt dışına giden birçok vatandaş iltica başvurusu ile yerleşme ve çalışma izninden faydalanmak için adım atıyor.

İltica başvurusunda ülkeler bazı kriterler arıyor. Ülkelerinde fiziksel, siyasal, kültürel baskı öne çıkan kriterler oluyor.

CHP ÜYELİĞİ İLTİCA KRİTERİ OLDU İDDİASI

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un haberine göre Kanada; Kürt veya Alevi olmanın yanı sıra dikkat çeken bir kriter daha ekledi.

Buna göre Kanada'ya iltica etmek için CHP üyesi olmak yetecek. Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın "ülke raporu"nda CHP üyeliği, baskı altındaki bir kimlik olarak kabul görmeye başladı ve göçmenlik kabulü için yeterli bir neden haline geldi.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"En dramatik olanı ise en son, dışişleri raporu ile de kabul edilen ve kriter halini alan CHP üyeliği. CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. Dışişleri raporu da bunu destekliyor."