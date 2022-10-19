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Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım

Kanada, İran’da "ağır insan hakları ihlallerine" katılan veya bu ihlallere izin veren 6 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:37
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Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım

Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
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Kanada, İran’da "ağır insan hakları ihlallerine" katılan veya bu ihlallere izin veren kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Kanada, İran rejiminin insan hakları ihlallerine, bölgesel barış ve güvenliğe yönelik tehditlerine yanıt vermek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek" dedi.

Yaptırım listesinde, İran merkezli yarı resmi Fars Haber Ajansı, Anayasa Koruma Konseyi, İran Dini Lideri’ni seçen, denetleyebilen ve azledebilen Uzmanlar Meclisi, İran Dini Lideri’ne ülkenin genel siyasetinin belirlenmesinde danışmanlık eden Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi, İran Kolluk Kuvvetleri Özel Birlik Komutanı Mohammad Karami, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Heshmatollah Falahatpisheh, Tahran Karçak Kadın Hapishanesi Müdürü Soghra Khodadadi Taghanaki, İran Kültür ve Turizm Bakanı Ezzatollah Zarghami, İran İçişleri Bakanı Güvenlik İşleri Sorumlu Yardımcısı Seyyed Majid Mirahmadi ve Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas-Ali Kadkhodaei yer aldı.

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