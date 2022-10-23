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Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret

Kanada’nın Quebec eyaletinde yeni seçilen 14 milletvekili, anayasal olarak gerekli olan Kral'a sadakat yeminini reddetti.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 02:58
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Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret

Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
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Quebec eyaletinde bu ay başında yapılan seçimlerde, Parti Quebecois ve Quebec Solidarity listelerinden eyalet parlamentosuna seçilen toplam 14 milletvekili, Kanada Anayasası'na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin 'Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini ikiyüzlülüğe mahkum ettiğini' ifade ederek, "Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği" dedi.

Quebec’in bağımsız bir devlet olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili de, içeriğinde Kral'a bağlılık ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti.

MECLİSE GİREMEYECEKLER

Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, kendisine parti üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına veya oy kullanmalarına izin verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

Kanada Anayasası’na göre, tüm eyalet yasama meclislerinin ve federal parlamento üyelerinin göreve başlamadan önce kraliyete sadakat ifadelerinin de bulunduğu bir metinle yemin etmeleri gerekiyor.

Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanısıra Quebec halkına da ikinci bir yemin ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.

Kanada genelinde, eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından başlayan monarşi karşıtı söylemler, Quebec eyaletindeki ayrılıkçı politikacıların gündemindeki tazeliğini korumaya devam ediyor.

Kanada'da her yıl geleneksel olarak yapılan ankette son olarak geçen yıl Kanadalıların yüzde 45'inin, ülkeyi Kraliçe yerine seçilmiş bir devlet başkanının yönetmesini tercih ettikleri ortaya çıkmıştı. (AA)

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