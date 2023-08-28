Kanadalı buz patenci trafik kazasında hayatını kaybetti

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil eden eski artistik buz patenci Alexandra Paul, geçirdiği trafik kazası sonucu 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KAYNAK: AA
Kanadalı buz patenci trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Melancthon kasabasında gerçekleşti. Bir kamyon, eski sporcunun kullandığı otomobilin de aralarında bulunduğu 7 araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Paul yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan bir yaşındaki oğlu kazadan sağ kurtuldu.

Paul, 2021'de evlendiği partneri Mitchell Islam'la beraber yarıştığı 2010 Dünya Gençler Şampiyonası'nda, buz dansı kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 18. sırayı alan Paul, 2016'da aktif kariyerini noktalamıştı. (AA)

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