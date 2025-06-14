Kanadalı maden şirketi Balkanlara el attı: Dev anlaşmada imzalar atıldı

Kanada merkezli Dundee Precious Metals, İngiltere merkezli Adriatic Metals’i satın alarak Balkanlar’daki varlığını ciddi şekilde genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Bosna Hersek’teki Vareš ve Sırbistan’daki Raška projelerinin tam kontrolünü elde edecek. Dundee’nin halen Bulgaristan’daki Çelopaneç ve Ada Tepe altın madenlerinin sahibi olduğu biliniyor.

Söz konusu anlaşma tamamlandığında, birleşik şirketin yüzde 75,3’ü Dundee hissedarlarına, yüzde 24,7’si ise Adriatic hissedarlarına ait olacak. Ayrıca, Adriatic’in yönetim kurulu üyeleri ve büyük hissedarları, anlaşmaya destek verdiklerini ve bu grupların toplamda yüzde 37,2’lik bir oy hakkını temsil ettiğini açıkladı.

Adriatic CEO’su Laura Taylor, Vareš madeninin düşük maliyetli üretim potansiyeline sahip olduğunu ve uzun ömürlü, yüksek kaliteli bir kaynak sunduğunu söyledi. Anlaşma sonrası Taylor ve Mali İşler Direktörü Michael Hornor görevlerinden ayrılacak. Adriatic’in İngiltere’deki ofisi kapatılacak ancak birleşik şirketin merkezi Toronto’da kalacak.

Bu gelişme sonrası Adriatic hisseleri Londra’da yüzde 4 artışla 250,5 peniye yükseldi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı.