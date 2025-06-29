Kanadalı turistin cesedi sahilde bulundu

38 yaşındaki Kanadalı turist Dorian Christian MacDonald, Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey kıyısında bulunan Puerto Plata'daki bir otelde tek başına tatil yapıyordu. 20 Haziran sabahı erken saatlerde, yerel saatle yaklaşık 02.00 sıralarında sahilde yürüyüşe çıkan MacDonald'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları, onun ölümünü "boğulma kazası" olarak nitelendirirken, bu ani kayıp büyük bir şaşkınlık yarattı.

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SABAHIN İLK IŞIKLARINDA GELEN ACI HABER

MacDonald'ın cansız bedeni, kaybolmasından yaklaşık iki saat sonra, 20 Haziran sabahı yerel saatle 04.15 civarında kıyıya vurmuş halde bulundu. Olay, Kanada ulusal haber kuruluşu CTV News tarafından da duyuruldu. Yetkililer, MacDonald'ın son olarak sabaha karşı sahilde yalnız başına yürüdüğünü belirtti.

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DİPLOMATİK İLETİŞİM SÜRÜYOR

Kanada'nın diplomatik ilişkilerini yürüten Global Affairs Canada GAC, Kanadalı bir vatandaşın Dominik Cumhuriyeti'nde hayatını kaybettiğinden haberdar olduklarını doğruladı. Kurum sözcüsü, kişisel verilerin gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceklerini ancak kurbanın ailesine konsolosluk hizmetleri sağlandığını açıkladı. Dominik Cumhuriyeti Sivil Savunma Ajansı sözcüsü Jenssen Sanchez ise yerel saatle 03.00'te gelen bir ihbar üzerine olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ve bedenin bir saatten uzun bir süre sonra bulunduğunu teyit etti.

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AİLE VE DOSTLARINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Dorian Christian MacDonald'ın yakın arkadaşı Tara McKenzie, GoFundMe üzerinden bir kampanya başlatarak cenaze masrafları ile bedenin Kanada'ya nakli için gereken masrafları karşılamayı amaçladıklarını belirtti. McKenzie, "Uçuşlar, uluslararası evrak işleri, cenaze organizasyonu, bedenin hazırlanması ve tüm bürokratik engeller düşünüldüğünde, onu geri getirmek için 10.000 ila 20.000 dolar arası bir maliyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. McKenzie ayrıca MacDonald'ı "doğanın bir gücü" olarak tanımlayarak, onun herkesin üzerinde derin bir etki bıraktığını vurguladı. Kampanyada 29.000 dolarlık hedefin 26.000 doları kısa sürede toplandı.