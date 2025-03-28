Kanada’nın resmi uyarısı!

Gazeteci Fatih Altaylı, Kanada hükümetinin Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına “sebepsiz tutuklanabilirsiniz” diye seyahat uyarısı verdiğini söyledi ve “Bir ülke için bundan daha ayıp ne olabilir?” dedi.

Konuyu, inceledim. Kanada Hükümeti’nin resmi internet sayfasında “Seyahat Uyarıları” bölümünde “Türkiye seyahat tavsiyeleri” başlığı altında 26 Mart 2025 tarihli güncellemede şu uyarılar yapıldı:

*“19 Mart 2025'ten bu yana Türkiye'nin her yerinde, özellikle de İstanbul'da protestolar yaşanıyor. Büyük çaplı gösteriler, polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına, toplu taşıma ve trafiğin aksamasına neden olabilir ve şiddete dönüşebilir.

*Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere ülke genelinde çeşitli protesto yasakları yürürlüktedir. İstanbul ili için buna protestolara katıldığından şüphelenilen kişiler için hareket özgürlüğünün kısıtlanması da dahildir.

*Gösterilere katılmanız veya gösterilerin yapıldığı yerlere seyahat etmeniz durumunda kolluk kuvvetleri tarafından sorgulanabilir ve/veya gözaltına alınabilirsiniz.

*Gösterilerden kaçının. Seyahat planlarınızı gözden geçirin ve kısa sürede değişiklik yapmaya hazır olun. Dikkatli olun. En son bilgiler için yerel medyayı takip edin.

*Hükümeti eleştiren çevrimiçi içerikleri yayınlamadan veya bunlara tepki vermeden önce iki kere düşünün. Türk yetkililer, hükümeti, devlet yetkililerini, cumhurbaşkanını, askeri operasyonları vb. eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı ve yargıladı. Benzer yorumlar yazdıysanız, bir paylaşım yıllar önce veya Türkiye dışında yayınlanmış olsa bile incelemeye tabi tutulabilirsiniz. Sosyal medyadaki varlığınızı kısıtlayın ve sınırlayın.

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Kanada Hükümeti, Türkiye ile ilgili ayrıca şu uyarıları da yaptı:

*Türkiye'nin her yerinde yankesicilik, kapkaç gibi küçük suçlar işlenebilir. Zenginlik belirtileri göstermekten kaçının.

*Gasp, saldırı ve cinsel saldırılar yaşanıyor.

*Türkiye genelinde terör saldırısı tehdidi ve gösteri olasılığı nedeniyle yüksek düzeyde dikkatli olunması gerekmektedir.

*Irak ve Suriye sınırlarına 10 km'den daha yakın mesafelere seyahat etmekten kaçının; güvenlik durumu tahmin edilemez ve terör tehdidi söz konusu olabilir.

*Öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle aşağıdaki güneydoğu illerine zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının: Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kilis, Siirt, Şırnak, Tunceli

*Yeni tanıştığınız kişilerden atıştırmalık, içecek, sakız veya sigara alırken dikkatli olun. Bu ürünler, sizi cinsel saldırı ve soygun riskine sokabilecek uyuşturucular içerebilir. Ambalajı veya kabı sağlam görünse bile, yabancılardan yiyecek ve içecek kabul etmeyin.

*Düşük fiyatlı barlara ve mahallelere gitmeyin. Özellikle İstanbul'da yaygın olan bir dolandırıcılık türü, yerel halkın turistleri yiyecek ve içecek için barlara davet etmesi ve ardından onları yüksek bir hesap ödemeye zorlaması şeklindedir.

*Metanol katkılı alkol tüketen bazı kişiler hayatını kaybetti. Alkol içmeyi seçerseniz dikkatli olun. Alkolü yalnızca lisanslı içki dükkânlarından veya saygın bar ve otellerden satın alın. Şişelerin mühürlü olduğundan ve herhangi bir değişiklik veya sahtecilik belirtisi göstermediğinden emin olun.

*Kredi kartı ve ATM dolandırıcılığı meydana gelebilir. Banka veya kredi kartlarını kullanırken dikkatli olun: Kartlarınızın başkaları tarafından ele alınması durumunda dikkatli olun. İyi aydınlatılmış halka açık alanlarda veya bir banka veya işletmenin içinde bulunan ATM'leri kullanın. PIN kodunuzu girerken tuş takımını bir elinizle kapatın

*Tek başına seyahat eden kadınlar bazı taciz ve sözlü taciz biçimlerine maruz kalabilirler. Çevrenizin farkında olun. Özellikle büyük şehirler ve sahil beldeleri dışında muhafazakâr giyinin.

*Türkiye'de çok sayıda başıboş köpek ve kedi bulunmaktadır. Köpekler genellikle sürüler halinde dolaşır ve yayalara ve koşuculara saldırabilirler. Sokak hayvanlarını beslemeye veya sevmeye çalışmayın.”

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Uyarılar böyle uzayıp gidiyor. Hiçbiri de yersiz değil. Türkiye’nin yurt dışından bakılınca nasıl göründüğü ortada...

Bir ülkede hukuk devleti ortadan kalkınca, her alanda bozulma başlar. Yine de bozulmanın temelinde adalet ve hak duygusunun kaybedilmesi vardır. Bozulmanın asıl sebepleri üzerinde durmaya devam edeceğim...

NOT: Kanada’nın uyarılarının ne kadar haklı olduğu, bağımsız televizyon kanallarına getirilen ekran karartma cezalarından belli değil mi?