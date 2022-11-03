'Gelinim Mutfakta' yarışmasında üzücü olay. Yarışmacı Aysun hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, sevilen yarışmacı Aysun Kuşatan’ın başına talihsiz bir olay geldi. Yaşanan bu olay karşısında yarışmacılar şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.
Yarışma sırasında aniden fenalaşan yarışmacı Aysun Kuşatan hemen hastaneye kaldırıldı
Fenomen gelin Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi Nurten Kuşatan’ın, yarışmaya devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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