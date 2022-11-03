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'Gelinim Mutfakta' yarışmasında üzücü olay. Yarışmacı Aysun hastaneye kaldırıldı

Kanal D’nin hafta içi her gün yeni bölümleri ile ekrana gelen, fenomen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'da bu kez üzücü bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:50
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında üzücü bir olay meydana geldi

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında üzücü olay. Yarışmacı Aysun hastaneye kaldırıldı
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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, sevilen yarışmacı Aysun Kuşatan’ın başına talihsiz bir olay geldi. Yaşanan bu olay karşısında yarışmacılar şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi.

Yarışma sırasında aniden fenalaşan yarışmacı Aysun Kuşatan hemen hastaneye kaldırıldı

Fenomen gelin Aysun Kuşatan ve kayınvalidesi Nurten Kuşatan’ın, yarışmaya devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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