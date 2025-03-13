Kanal D geri adım atmadı ve sevilen dizi resmen final yapıyor

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Kanal D dizisi "Annem Ankara" ekranlara veda ediyor. 13 hafta boyunca çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi, 14. bölümüyle final yapacak.

Final Tarihi ve Yayın Günü:

Dizinin final bölümü 23 Mart Pazar akşamı yayınlanacak. Dizi, final bölümünden itibaren Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı "Eşref Rüya" dizisine yer açacak.

Eğer "Annem Ankara"nın final bölümü salı günü yayınlansaydı, Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç'in başrolünde olduğu "Kral Kaybederse" dizisiyle aynı güne denk gelecekti ve bu durum eşlerin rekabetine yol açacaktı.

Kanal D'nin final bölümünü pazar gününe almasıyla bu durumun önüne geçilmiş oldu.

SEYİRCİLER İSYAN ETTİ

Dizinin final yapması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler, dizinin erken final yapmasından dolayı üzüntülerini dile getirdi. Bazı izleyiciler ise, "Eşref Rüya" dizisinin başlamasını merakla beklediklerini ifade etti.

ANNEM ANKARA KONUSU

"Annem Ankara", bir annenin Ankara'daki yaşam mücadelesini ve aile bağlarını konu alıyordu. Dizi, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başarılı performanslarıyla dikkat çekmişti.

EŞREF RÜYA DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

"Annem Ankara"nın yerine yayınlanacak olan "Eşref Rüya" dizisi, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiriyor. Dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin, Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olması bekleniyor.