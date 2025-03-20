Kanal D seyircileri çileden çıkardı! Sevilen diziye final kararı

Annem Ankara final bölümü için geri sayım başladı. Çarşamba günleri yeni bölümleri ekrana gelen Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara final mi yapıyor? sorusu, tv yayın akışında bu çarşamba yer almaması nedeniyle seyirciler tarafından merak ediliyor. Annem Ankara final bölümü ne zaman? Annem Ankara neden yayınlanmadı? İşte Annem Ankara yeni bölüme dair detaylar.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Annem Ankara", beklenmedik bir kararla final yapıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ancak, Kanal D'nin aldığı karar doğrultusunda dizi 15. bölümde final yapacak.

Dizinin ani final kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün hayranları, bu karara tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dizinin erken final yapmasının haksızlık olduğu ve hikayenin daha fazla devam etmesi gerektiği vurgulandı.

ANNEM ANKARA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Burak içine düştüğü durumun içinden kurtulabilecek mi? Hasan ve Zuhal çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat kurabilecek mi? Tüm sorular pazar akşamı Annem Ankara final bölümünde yanıt bulacak.