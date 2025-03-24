Kanal D tüm eleştirilere rağmen final kararı aldı! Seyirciler isyanda

Kanal D'nin izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Annem Ankara, dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekran macerasını sonlandırdı.

Dizinin final kararı, sosyal medyada ve hayranlar arasında yoğun eleştirilere yol açsa da, kanal bu kararından geri adım atmadı.

Final bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan dizi, unutulmaz bir şekilde veda etti.

Final Bölümünde Neler Yaşandı?

İzleyicilerin büyük bir umutla beklediği Zuhal ve Hasan’ın kavuşması gerçekleşmedi. Zuhal, hayatına tek başına devam etme kararı alırken, bu durum hayranlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Beklenmedik bir şekilde Seçil ve Hasan evlendi. Bu gelişme, dizinin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Vahide, İzmir'e yerleşerek Ayça'nın babasıyla hayatını birleştirdi. Bu yeni başlangıç, karakterin hikâyesine umut dolu bir son ekledi.

Güneş ve Burak ise İstanbul’a taşınarak birlikte bir hukuk ofisi açtı. İkili, avukatlık kariyerlerine başarılı bir şekilde adım atarak yeni bir sayfa açtı.

SEYİRCİLER İSYANDA

Dizinin final yapması, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sadık izleyiciler, dizinin hikâyesinin henüz tamamlanmadığını ve birçok sorunun cevapsız kaldığını belirterek final kararına tepki gösterdi. Ancak Kanal D, dizinin belirlenen süresini doldurduğunu ve bu kararın uzun vadeli içerik stratejileri doğrultusunda alındığını açıkladı.

Ankara dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. İşte o isimlerden bazıları: