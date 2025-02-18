Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in zaferi

Box Office Türkiye tarafından açıklanan verilere göre, Uzak Şehir hafta boyunca prime time'da en çok izlenen yapım olarak zirveye yerleşti. Burak Sakar 'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre bu başarı, izleyicilerin ilgisinin yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DİĞER POPÜLER DİZİLER VE REYTİNG SIRALAMALARI

1. Uzak Şehir (Sezon 1 - Bölüm 13) : 15,02

- Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın yerli uyarlaması olan dizi, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın mücadelesini anlatıyor.

2. Kızılcık Şerbeti (Sezon 3 - Bölüm 88) : 12,08

- Farklı kültürlere sahip iki ailenin hayatına odaklanan dizi, üçüncü sezonuyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Başrollerde Evrim Alasya ve Barış Kılıç yer alıyor.

3. Teşkilat (Sezon 5 - Bölüm 132) : 9,23

- TRT 1'de yayınlanan dizi, istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin hayatını konu alıyor. Başrollerde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat bulunuyor.

4. Kuruluş Osman (Sezon 6 - Bölüm 180) : 7,68

Osman Bey'in devlet kurma mücadelesini anlatan dizi, Yenişehir'de temelleri atılan Osmanlı Devleti'ni ekranlara taşıyor.

5. Bahar (Sezon 2 - Bölüm 34) : 7,27

- Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlanan dizi, doktorluk mesleğini bırakan ve ailesine adanan bir kadının hikayesini anlatıyor.

6. Gönül Dağı (Sezon 5 - Bölüm 166) : 7,20

- 'Gedelli' kasabasında yaşayan üç amca oğlunun hikayesini konu alıyor. Teknolojik araçlarla uğraşan bu kuzenlerin hayatını ekrana getiriyor.

7. İnci Taneleri (Sezon 2 - Bölüm 32) : 6,02

- Hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Azem Yücedağ'ın hikayesini anlatıyor.

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8. Kızıl Goncalar (Sezon 2 - Bölüm 37) : 5,85

- Seküler bir Atatürkçü ile mutaassıp bir tarikat üyesinin kaderlerinin kesişmesini konu alan dizi, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen ebeveynliğin birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

9. Mehmed Fetihler Sultanı (Sezon 2 - Bölüm 34) : 5,63

- Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan tarihi, kurgu, aksiyon ve dram türündeki dizi.

10. Kral Kaybederse (Sezon 1 - Bölüm 1) : 5,51

- Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran'ın, dışarıdan kusursuz görünen evliliği ve gizli ilişkisini konu alan dizi.

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YERLİ DİZİLERİN İZLEYİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yerli dizilerin reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alması, izleyicilerin bu yapımlara olan ilgisini ve bağlılığını gösteriyor. Dizilerin konusu, oyuncu kadrosu ve yapım kalitesi, izleyicilerin tercihlerini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.