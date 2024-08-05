Kanal girmenin yasak olduğunu bilen çocuklar tanınmamak için kafalarına poşet geçirdi

Adana’da, yüzmenin yasak olduğu bir kanalda çocukların yaptığı ilginç kamuflaj denemesi, hem gülümsetti hem düşündürdü. Yasak olmasına rağmen serinlemek için kanala giren çocuklar, yakalanmamak için kafalarına poşet geçirerek gizlenmeye çalıştı. Çocuklar, kendilerini uyaran bir yetişkine, “Korkmak mı? Sen ne konuşuyorsun dayı? Ölüm Allah’ın emri, hayat sinemamız daha yeni başlıyor,” diyerek cesur ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti. Bu diyalog ve çocukların ilginç gizlenme yöntemi, izleyenleri hem güldürdü hem de tehlikeye rağmen serinlemek isteyen çocukların çaresizliğini gözler önüne serdi.