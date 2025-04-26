'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' iddialarına yalanlama!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ders kitaplarında 'Kanal İstanbul'a ilişkin propaganda içeren bölümlerin olduğunu öne sürdü.

Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı Bakanlık kaynakları Özçağdaş'ın iddialarını yalanlandı.

DERS KİTAPLARIN KANAL İSTANBUL PROPAGANDASI YAPILDI MI?

"10. sınıf coğrafya ders kitabında henüz yapılmamış olan Kanal İstanbul projesi, gerçekleşmiş gibi anlatılıyor. Kitaptaki görselde Sazlıdere Barajı’nın yok olduğu ve çevresine 24 bin konut yapıldığı gösteriliyor. Proje, öğrenciler üzerinde propaganda amacıyla sunuluyor" iddiasına ilişkin yapılan yalanlama açıklamasında şu sözlere yer verildi:

Söz konusu içerik, 2018 tarihli Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı kapsamında, öğrencilerin uluslararası ulaşım projelerinin bölgesel ve küresel etkilerini analiz etmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Kanal İstanbul, bu bağlamda örnek olarak kullanılmıştır.

Kitapta yer alan güzergâh haritası, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı taslak paftadan alınmış ve öğrencilerin hidrolojik, ekolojik, demografik etkileri tartışabilmesi için kavramsal bir şema olarak sunulmuştur.

Kitapta:

- “Sazlıdere Barajı’nın kaldırılacağı”na dair bir ifade yer almamaktadır.

- “24 bin konut” bilgisi bulunmamaktadır.

- Aynı sayfada çevresel sürdürülebilirlik, su kaynaklarına etkiler, maliyet-fayda analizi gibi konulara dair tartışma soruları bulunmaktadır.

- Dolayısıyla, ders kitabında herhangi bir siyasi propaganda yapılmamış, öğretim programı doğrultusunda çok yönlü düşünmeyi amaçlayan bir etkinliğe yer verilmiştir.