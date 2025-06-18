Kanal İstanbul güzergahında devasa tarım alanı imara açıldı

Rapora göre Sazlıbosna Barajı’nın hemen yanında yer alan 2,5 milyon metrekarelik devasa bir tarım alanının yapılaşmaya açılması söz konusu...

SAZLIBOSNA BARAJI YANI YAPIYA AÇILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy’de yer alan Sazlıbosna Barajı’nın bitişiğinde yeni bir konut alanı için imar planı hazırladı. Hazırlanan plan doğrultusunda, toplam 2,5 milyon metrekarelik bir alan yapılaşmaya açıldı.

TOKİ’DEN SOSYAL KONUT HAMLESİ

Söz konusu yapılaşmanın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “250 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Yeni konut alanı, barajın hemen yanı başında yer alıyor.

KANAL İSTANBUL REZERV ALANINDA BULUNUYOR

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre imar planı raporunda, yapılaşmaya açılan bölgenin, “İstanbul Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabı” sınırları içerisinde yer aldığı kaydedildi. Bu kapsamda planlama yapılan alanın Kanal İstanbul projesinin bir parçası olduğu vurgulandı.

MEVCUT DURUM: YAPILAŞMA YOK, TARIM VE ORMAN ALANI BULUNMUYOR

İmar planı raporunda ayrıca, yapılaşmaya açılan alanın mevcut durumu da detaylandırıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Planlama alanının mevcut arazi kullanımı incelendiğinde; arazi üzerinde genel olarak bir yapılaşmanın olmadığı görülmektedir. Alan sınırları içerisinde tarım alanı, orman alanı ve mera alanı bulunmamaktadır.”

Rapora göre, imar planı kapsamındaki arazinin yaklaşık yüzde 18’i özel mülkiyete ait bulunuyor.

YENİ İMAR PLANI TARTIŞMA YARATTI

Sazlıbosna Barajı gibi İstanbul’un önemli su kaynaklarından birinin yakınına konut yapılması kararı, şehircilik ve çevre politikaları açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kanal İstanbul projesiyle ilişkilendirilen bu yeni imar hamlesi, bölgedeki ekolojik dengeler ve su güvenliği açısından çeşitli tepkilere neden oldu.