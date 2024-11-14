Kanal İstanbul için yeni keşif süreci başlıyor

İstanbul’da Kanal İstanbul projesi kapsamında bugün ve yarın yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde bir basın toplantısı düzenledi. HKP İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman, 'Bu keşiften sonra acilen yürütmeyi durdurma kararı verilmelidir. Bu proje tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Eninde sonunda kazanan İstanbul halkı olacaktır' ifadelerini kullandı.

294 davacının, Kanal İstanbul ve Yenişehir projelerine karşı açtığı ÇED iptal davasında, mahkeme beş yıl aradan sonra yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Olayın öncesinde HKP ve Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde bir araya gelerek, projeye karşı duruşlarını dile getirdi. Açıklamaya DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de katıldı.

Pınar Akbina, Kanal İstanbul davasının önemine dikkat çekerek, bu projeyi çevresel bir katliamın ötesinde, Montrö Sözleşmesi'ni geçersiz kılma girişimi olarak nitelendirdi. 'Bu proje ABD’nin Karadeniz’i bir ABD gölüne çevirme projesidir' diyen Karaman, mahkeme başkanının daha önceki keşifte hukuka aykırı bir tutum sergilediğini ifade etti. 'Mahkeme siyasi baskı altında, özgürce karar veremiyor. Yürütmenin durdurulması için acil karar verilmelidir' şeklinde konuştu.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu ise, projenin İstanbul ve çevresindeki ekosistem üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri vurguladı. Açıklamada, 'Bu kanal ve yeni kent projesi, İstanbul’un daha fazla ormansızlaşması, tarım alanlarının ve göllerinin yok olmasına neden olacaktır. Bunun sonuçları insan ve canlı yaşamı için ciddi bir tehlike oluşturuyor' denildi.

Projenin yaratacağı tahribatın sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik boyutları da olduğuna dikkat çekildi. Koordinasyon, projenin durdurulması için halkın duyarlılığını artırma çağrısında bulundu.