Kanal İstanbul isyanı: Arap sermayesine peşkeş çekilecek bir proje

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Kanal İstanbul projesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılıp tutuklanmasının ardından projenin hız kazandığını savunan Kayabaşı, Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan 24 bin konutluk inşaatı “talan, yalan ve yıkım projesi” olarak nitelendirdi. Kayabaşı, projenin İstanbul’un en önemli su kaynaklarından birini yok ettiğini ve ekonomik kriz ortamında yalnızca yabancı sermayeye hizmet ettiğini öne sürdü.

“YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP…”

Ekrem İmamoğlu’nun X platformunda yaptığı “Yokluğumu fırsat bilip Kanal İstanbul denen rant ve talan projesi uğruna Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” paylaşımı, projeyi yeniden tartışmaların odağına taşıdı.

Kayabaşı, İmamoğlu’nun paylaşımına atıfta bulunarak Başakşehir’de basın açıklaması yaptı. İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Kanal İstanbul’la ilgili imar yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatan Kayabaşı, “İmamoğlu ve İstanbul halkının mücadelesi sayesinde bu projenin hayata geçmeyeceğini düşünüyorduk. Ancak, Ekrem Başkan’ı Silivri zindanlarına atanlar, projeyi alelacele başlatma sürecine girişti.” dedi.

“YALAN VE TALAN PROJESİDİR”

Kayabaşı, Kanal İstanbul’un çevreye ve İstanbul’un geleceğine zarar vereceğini vurguladı. “Bu proje, bir yalan ve talan projesidir. ÇED raporlarına rağmen, çevre örgütlerinin ve vatandaşların görüşleri alınmadan, İstanbul’un en kritik su kaynaklarından biri sıfıra indiriliyor.” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de tartışılan iklim yasasının su kaynaklarını ve doğayı koruma amacı taşıdığını belirten Kayabaşı, “Ama gelinen noktada İSKİ ve doğal yaşam, bu tahribatla yok ediliyor. Bu bir yıkım projesidir.” diyerek tepkisini dile getirdi.

“TÜRK VATANDAŞLARININ BU KONUTLARDA OTURMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Kayabaşı, projenin ekonomik boyutuna da dikkat çekti. Sazlıdere Barajı çevresinde inşa edilen arazilerin Arap televizyon kanallarında “konut projesi” olarak pazarlandığını iddia eden Kayabaşı, “Ekonomik krizde bu fiyatlarla Türk vatandaşlarının bu konutlarda oturması mümkün değil. Deprem bölgesinde ve İstanbul’da sosyal konut projelerini tamamlayamayan TOKİ, bunları bir kenara bırakıp Arap sermayesine peşkeş çekilecek bir proje yürütüyor. Bunu asla kabul etmiyoruz.” dedi.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Belediye Meclisi Üyesi Nizamettin Kümeç de projeye karşı çıktı. Kümeç, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının azaldığını hatırlatarak, “Türkiye, su fakiri bir ülke. Şehir planlaması uzun vadeli yapılmalı. Sazlıdere Barajı gibi önemli bir su kaynağını yok saymak, geleceği mahvetmektir,” diye konuştu. Kanal İstanbul’un su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Kümeç, “‘Ya kanal ya İstanbul’ dedik ve kanala karşı durduk. İstanbul’un su kaynaklarının yok edilmesini kabul etmiyoruz, mücadelemiz sürecek.” dedi.