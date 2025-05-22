Kanal İstanbul, Kuveytlilere kabus oldu!

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre; Kuveyt’in en büyük müteahhit şirketlerinden Tamdeen’in Türkiye’de kurduğu ve Kanal İstanbul güzergahında toplam 164 bin 446 metrekarelik arsa satın alan şirketi, sahte imzayla dolandırıcıların eline geçti. Şirket sahiplerinin ihbarıyla mallara ihtiyati tedbir konuldu ve şirkete kayyım atandı.

KUVEYTLİLER KANAL İSTANBUL'U ALDI

Kanal İstanbul güzergahında arsa satışları dikkat çekmeye devam ediyor. Körfez ülkelerinde milyar dolarlık yatırımları olan Kuveytli Tamdeen Grup, Kanal İstanbul güzergahında arsa satın alırken kabusu yaşadı. Türkiye’de kurduğu Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret şirketiyle Kanal İstanbul güzergahında arsa alımı gerçekleştirildi. Arnavutköy’ün Dursunköy, Sazlıbosna, Baklalı ve Boyalık ile Başakşehir’in Şamlar mahallelerindeki, toplam büyüklüğü 164 bin 446 metre olan arsalar şirket üzerine alındı.

ŞİRKET SAHİPLERİNİN İMZALARINI TAKLİT ETİP, DOLANDIRMIŞLAR

Kahraman K., 2025 nisan ayında sahte yönetim kurulu kararı ve karar defteri hazırlayarak bunları noterden tasdik ettirdi ve şirketi kendi üzerine geçirdi. Şirketin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq’un imzalarını da taklit ettiği belirlendi. Şirketin yönetim kurulundaki bu önemli değişiklik Ticaret Sicil Gazetesi’nde de yayınlanması dikkat çekti.

SATILAMAZ KAYDI KOYULDU VE KAYYUM ATANDI

Shurak Al Ajdad şirketine ait arsalardan birinin satılmak istemesi üzerine dolandırıcılık gün yüzüne çıktı. Türkiye’deki yetkilileri durumu hemen Kuveyt’teki patronlarına aktardı. Shurak Al Ajdad şirketinin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq avukatları aracılığıyla Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, dolandıcılıkla şirketlerinin ele geçirildiğini, şirkete ait tüm mallara ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koyulmasını talep etti.

Mahkeme tapu müdürlüklerine yazı yazarak şirketin tapularına satılamaz kaydı koydu ve şirkete kayyum atandı. Dolandırıcılık olaylarına ilişkin ise soruşturma başlatıldı.