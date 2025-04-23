Kanal İstanbul'un betonu İstanbul'u susuz bırakacak. TEMA isyan etti

TEMA Vakfı, İstanbul’un kritik içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı Havzası’nda TOKİ tarafından başlatılan konut inşaatlarına karşı harekete geçti. Hukuki süreçlerin tamamlanmadan başlayan yapılaşmanın, İstanbul’un su rezervlerini ve ekolojik dengesini tehdit ettiğini vurgulayan vakıf, “Su havzaları korunmadan İstanbul’un geleceği garanti altına alınamaz.” uyarısında bulundu.

‘HUKUKSUZ İNŞAAT’ İSYANI

Sazlıdere Barajı çevresinde devam eden inşaat faaliyetleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararları ve imar planı değişiklikleriyle ilgili davaların henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen sürüyor. TEMA Vakfı, bu durumun hukuka aykırı olduğunu ve yargı süreçleri hiçe sayılarak başlatılan projelerin, İstanbul’un tarım alanlarına, doğal yaşamına ve su kaynaklarına geri dönülmez zararlar verebileceğini belirtti.

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SAZLIDERE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Sazlıdere Barajı Havzası, Kanal İstanbul projesinin güzergâhında yer alıyor ve hem içme suyu kaynakları hem de biyolojik çeşitlilik açısından kritik bir bölge. TEMA Vakfı, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda “İstanbul’un su havzaları korunmalıdır.” mesajını paylaşarak, hem kamuoyunu bilinçlendirmeyi hem de yetkilileri sorumluluk almaya davet etti. Vakfın yayınladığı bir videoda, baraj havzasında yükselen beton yapılara karşı doğanın çığlığı vurgulanıyor.

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SU KRİZİ RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlar, Sazlıdere’deki yapılaşmanın, Kanal İstanbul projesiyle birleştiğinde İstanbul’un su krizine sürüklenebileceği konusunda uyarıyor. TEMA Vakfı, bu inşaatların sadece su kaynaklarını değil, aynı zamanda tarım arazilerini ve ekosistemi de tehlikeye attığını ifade ediyor. Vakıf, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf bir süreç talep ederek, İstanbul’un geleceği için acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.